Варшава, , 18:12 — REGNUM В Польше возбудили уголовное дело о подготовке теракта на мусульманскую религиозную общину, сообщает 4 января Polskie Radio 24.

Отмечается, что нападение должно было быть совершено «на конкретный объект религиозного культа исламской общины, а также планировалось распыление ядовитых веществ».

Полицейские задержали несколько человек, в ходе обысков у них были изъяты взрывчатые вещества, четыре единицы огнестрельного оружия, в том числе самодельный автоматический пистолет и боеприпасы.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце декабря 2020 года сотрудники силовых структур в Дагестане пресекли подготовку теракта в Махачкале. Задержаны четверо членов ячейки террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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