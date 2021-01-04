Ханты-Мансийск, 4 января 2021, 17:42 — REGNUM Вертолет авиакомпании «Utair — вертолетные услуги», который совершал облет магистрального нефтепровода месторождения «Вач — Еган-Апрельское» АО «Транснефть-Сибирь», аварийно сел в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО). Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.
ЧП произошло 4 января в Сургутском районе. По последним данным, в результате инцидента никто не пострадал.
«В 12:47 (местное время) произошла вынужденная посадка вертолета AS-355 … на промысловую дорогу», — говорится в сообщении.
Отмечается, что техническая неисправность воздушного судна, на борту которого находились два человека (командир вертолета и инженер АО «Транснефть-Сибирь»), является причиной аварийной посадки.
По данному факту проводится проверка.