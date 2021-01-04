Еравнинский район, Бурятия, , 17:37 — REGNUM В селе Сосново-Озёрское Еравнинского района Бурятии утром 3 января произошёл пожар, в результате которого погиб человек. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства гражданской обороны и ЧС, возгорание случайно заметил водитель пожарного автомобиля, занимавшийся домашними делами.

На личной машине он тут же поехал на место происшествия, позвонив в пожарную охрану. Прибыв на место мужчина обнаружил, что горит двухквартирный дом. Он сумел разбудить жительницу одной из них, которая могла задохнуться в дыму. Вторая квартира уже горела изнутри. Вместе с прибывшим расчётом пожар удалось потушить.

«В ходе разбора места пожара на полу в спальне возле кровати обнаружено тело человека 1970 г.р. Причиной пожара предположительно послужило короткое замыкание электрооборудования», — отметили в агентстве.

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