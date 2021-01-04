Сургутский район, Югра, 4 января 2021, 17:35 — REGNUM На территории Сургутского района ХМАО-Югры днём 4 января вынужденную посадку на автодорогу совершил вертолет, сообщает Уральская транспортная прокуратура.
По данным ведомства, вертолет AS-355 принадлежит АО «ЮТэйр — Вертолетные услуги». Экстренное приземление осуществлялось на промысловую дорогу. Причиной стала техническая неисправность воздушного судна. По факту ЧП проводится проверка.
Известно, что вертолет выполнял авиационные работы — облет магистрального нефтепровода месторождения «Вач — Еган-Апрельское» АО «Транснефть-Сибирь». На борту находились командир вертолета и инженер АО «Транснефть-Сибирь». Оба эвакуированы. Воздушное судно не повреждено, пострадавших нет.