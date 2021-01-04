Калуга, , 17:25 — REGNUM 200 снеговиков, созданные калужанами и гостями Новогодней столицы России 2021 в рамках акции «Парад снеговиков» в сквере Волкова у Яченского водохранилища Калуги, в ночь на 4 января неустановленные вандалы превратили груды снега, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Снеговики, созданные калужанами и гостями Новогодней столицы России 2021 уничтожили вандалы. Скрин фото страницы Владислава Шапши в «ВКонтакте»

Как ранее сообщил в соцсети губернатор Калужской области Владислав Шапша, лепить снеговиков в сквер Волкова отправились около 500 человек. Многие приходили целыми семьями. «Было весело и атмосферно. Теперь в Калуге появилась еще одна интересная фотозона, которая пользуется популярностью у желающих сделать селфи на память о Новогодней столице», — написал на своей странице Владислав Шапша.

Это не первый случай вандализма в эти дни в Калуге. Ранее такая же незавидная участь постигла и ледяные фигуры, установленные во внутреннем дворике музея-усадьбы Золотаревых.

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