Республика Сербия, , 16:37 — REGNUM В столице Сербии Белграде полицейские задержали двух молодых людей, которые обвиняется в осквернении Вечного огня. Об этом 4 января сообщило министерство внутренних дел страны.

«Гражданин А.Р. 1998 года рождения и 17-летний юноша подозреваются в том, что залили памятник цементом и сверху поставили ведро с надписью: «Освободители? Нет, никогда», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что они также подозреваются в осквернении памятники в парке Калемегдан, написав на нем послания ненависти и нетерпимости.

Как сообщало ИА REGNUM, Вечный огонь, который 15 декабря зажег сербский президент Александар Вучич совместно с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в мемориальном Парке Белграда, в ночь на 30 декабря потушили и облили краской.

Власти сербской столицы очистили мемориал от краски, цемента и оскорбительных надписей. Однако механизм подачи газа удастся отремонтировать только к 6 января.

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