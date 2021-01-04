Цхинвал, , 16:27 — REGNUM Труп мужчины нашли спасатели МЧС Южной Осетии 4 января в селе Днемис, когда потушили загоревшийся там автомобиль. Об этом сообщает агентство «Рес».

Как сообщили журналистам спасатели, автомобиль ВАЗ-2107 находится во дворе одного из домов. Сообщение о его возгорании поступило дежурному в 14:18 (совпадает с мск).

«Огонь был потушен, при обследовании автомобиля, на заднем сиденье находился труп мужчины», — процитировали в агентстве представителя спасателей.

Сообщается, что на место прибыли правоохранители. Подробности происшествия устанавливаются.