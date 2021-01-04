Москва, 4 января 2021, 14:29 — REGNUM Народный артист СССР Олег Басилашвили находится на лечении в больнице, сообщает 4 января РЕН-ТВ.
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Госпитализация потребовалась из-за заражения коронавирусом. По словам дочери известного актёра, состояние Олега Басилашвили нормальное.
«Да, у него нормальное состояние. Никакой катастрофы нет», — цитирует СМИ слова Ксении Басилашвили.
Издание «Фонтанка» уточняет, что Олег Басилашвили госпитализирован в 40-ю больницу в Курортном районе Санкт-Петербурга.