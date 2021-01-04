Владимир, , 14:20 — REGNUM Во Владимирской области в городе Собинке полностью ликвидирован крупный пожар в многоквартирном жилом доме на Рабочем проспекте. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

Сообщение о пожаре в трехэтажном многоквартирном доме спасатели получили 4 января в 05:48. Прибыв на место, пожарно-спасательные подразделения выяснили, что огонь охватил семь комнат на третьем этаже площадью 100 квадратных метров и 1500 квадратных метров чердака.

Были эвакуированы 24 человека, в том числе три ребенка. С помощь специального устройства был спасён один человек.

В 08:36 пожар локализовали, в 13:30 — ликвидировали полностью. Никто не пострадал.

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