Ростов-на-Дону, , 12:57 — REGNUM В Ростовской области дорожно-транспортные происшествия, случившиеся в первые дни 2021 года, унесли жизни десяти человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ГИБДД 4 января.

С начала года на Дону погибли десять человек, 26 участников ДТП получили травмы различной степени тяжести. В числе пострадавших на дорогах Ростовской области — пятеро детей в возрасте от семи до 13 лет.

Сотрудники дорожной полиции призывают водителей строго соблюдать правила дорожного движения. С начала 2021 года к административной ответственности за управление транспортными средствами в состоянии опьянения и отказ от прохождения медицинского освидетельствования привлечены 147 автомобилистов.