Сочи, Краснодарский край, , 12:48 — REGNUM Три природных пожара действует на территории Сочи по данным на 10:00 4 января, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города.

На данный момент ликвидировано открытое горение леса на границе Туапсинского и Лазаревского районов — там пожар тушили несколько суток. В то же время в ночь на 4 января загорелся лес на Черной горе в районе села Сергей Поле.

«Учитывая ситуацию, группировка огнеборцев на данном участнике с рассветом увеличена до 80 человек — задействованы спасатели управления МЧС России, 10-го пожарного отряда, муниципальной службы спасения, а также участкового лесничества нацпарка. Огонь распространяется вытянутой полосой по хребту, что затягивает процесс тушения. Спасатели используют технику, всего задействовано 19 единиц. Если позволят погодные условия, и на высоте будет отсутствовать задымление, планируется применение авиации МЧС», — рассказал начальник управления гражданской обороны и защиты населения администрации города Сочи Вадим Снегирев.

Всего на 10:00 4 января на территории Сочи действует три возгорания лесной подстилки, два локализовано — на границе Туапсинского и Солохаульского лесничества и на горе Кума в Хостинском районе. Угрозы населенным пунктам нет. Для тушения в Солохаульском лесничестве 3 января применялась авиация МЧС России (вертолет Ка-32 с ВСУ), было совершено 36 сбросов общим объемом 108 тонн воды.

Во всех случаях причинами пожаров на территории Сочи, уточнил начальник ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Олег Жанович, стал человеческий фактор. В частности, выявлено несколько фактов поджога, документы переданы в органы дознания УВД. На курорте продолжает работать межведомственный штаб пожаротушения.

Отметим, что ранее власти Краснодарского края среди причин возгораний лесной подстилки в Сочи назвали запуск фейерверков.