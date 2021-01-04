Ростов-на-Дону, , 12:45 — REGNUM В ночь на 4 января на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области произошло смертельное ДТП. В результате аварии два человека погибли, ребёнок получил травмы. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ГИБДД.

ДТП произошло примерно в 2:20 мск на 794 километре федеральной автодороги. Предположительно, 35-летний водитель автомобиля УАЗ Patriot в состоянии опьянения проигнорировал дорожный знак, разрешающий движение только направо, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Ford Focus. По инерции иномарка столкнулась с попутными Opel и Toyota.

В результате аварии погибли 34-летние водитель и пассажирка Ford Focus. Семилетняя девочка с травмами доставлена в больницу.

Проводится проверка.