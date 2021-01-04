Новосибирск, , 12:18 — REGNUM В Новосибирской области на особый контроль взято обеспечение пожарной безопасности на объектах проведения новогодних праздничных мероприятий. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС РФ.

Всего, на контроле находится 93 объекта с массовым пребыванием людей, 91 объект религиозного назначения, 73 площадок для запуска фейерверков и 122 объекта торговли пиротехнической продукцией.

«Впереди еще неделя праздничных дней. Погодные условия остаются неблагоприятными. Обращаю внимание, на своевременное информирование экстренных служб о возникающих авариях в целях оперативного реагирования и снижения неблагоприятных последствий от них», — отметил председатель комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Сергей Семка.

Он призвал руководителей местного самоуправления уделить особое внимание работе объектов ТЭК и ЖКХ в период морозов.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в Новосибирской области из-за морозов выросло число пожаров.