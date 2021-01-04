Воронеж, , 12:12 — REGNUM Драка с участием около 30 человек произошла в Воронеже, возле одного из ресторанов, 1 января. Причиной конфликта стала нехватка фейерверков.

Генеральный директор компании «Delta Системы безопасности» Андрей Цыбаков рассказал РИА Новости, что в первый день года рядом с одним из ресторанов города (место не называется) около 30 человек сошлись в драке, выясняя, кто запустит фейерверк. Впрочем, в полицию сообщения о драке не поступало — судя по всему, обошлось без пострадавших.

Ещё одна драка произошла в Смоленске, также 1 января. Около 06:00 в одном из ресторанов подрались несколько Дедов Морозов и Снегурочек — их не могли выпроводить из заведения, пришлось вызвать охрану.