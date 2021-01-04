Волжский, Волгоградская область, , 12:10 — REGNUM Подача тепла и горячей воды полностью восстановлена в домах семи микрорайонов Волжского Волгоградской области, сообщили ИА REGNUM 4 января в пресс-службе администрации города. В результате порыва теплоцентрали частично обрушилась проезжая часть улицы Оломоуцкой, с ожогами различной степени тяжести были госпитализированы четыре человека.

Специалисты проводят обследование других участков тепломагистрали перед тем, как приступят к восстановлению дорожного полотна и тротуаров. На месте порыва аварийные службы откачали воду в месте порыва теплоцентрали, запустили резервную схему теплоснабжения. К вечеру 3 января была восстановлена подача теплоносителя в жилые дома четырёх микрорайонов, к утру 4 января полностью подключили абонентов ещё трёх микрорайонов. Движение по участке улицы Оломоуцкой приостановлено, на улице Мира специалисты исследуют проезжую часть, чтобы исключить опасность размытия грунта, дорожным службам уже предстоит восстановить и около 200 м тротуара.

По данным издания «Новости Волгограда» один из пострадавших, мужчина 1945 года рождения, скончался в больнице. Один человек находится отделении реанимации и интенсивной терапии, ещё двое в общей палате ожогового отделения 25-й больницы Волгограда.

Порыв на тепломагистрали диаметром 600 мм произошел днём 3 января на пересечении улиц Мира и Оломоуцкая. От подачи горячего водоснабжения и отопления были отключены более 200 жилых домов.

Читайте ранее в этом сюжете: Под Волгоградом прорвало теплоцентраль, есть пострадавшие