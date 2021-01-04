Чита, , 12:07 — REGNUM В Управлении ГИБДД УМДВ России по Забайкальскому краю подвели итоги рейда по выявлению водителей с признаками алкогольного опьянения. Как сообщает сегодня, 4 января, пресс-служба краевого правительства, всего за два дня (3−4 января) в регионе проверено 1071 автомобилей.

С признаками опьянения выявили 36 водителей, 10 из них ранее привлекались к ответственности за вождение в нетрезвом виде. Как сообщил один из участников проверки — вице-премьер правительства Забайкалья Андрей Гурулев — 20 машин направлено на штрафстоянки региона, за рулем без права управления находились 62 жителя Забайкалья.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Чите старт мероприятиям по выявлению водителей с признаками алкогольного опьянения был дан накануне, 3 января. Сплошная проверка водителей на опьянение проводилась на улице Генерала Белика.

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