Новосибирск, , 12:07 — REGNUM В Новосибирской области в первые дни 2021 года зафиксировано увеличение количества пожаров — по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 62%. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС РФ.

Так, в период с 31 по 3 января произошло 122 возгорания.

«Рост числа пожаров в жилом секторе связан с аномально низкими температурами, — прокомментировал начальник управления, генерал-лейтенант внутренней службы Виктор Орлов. — Несмотря на увеличение этого показателя, с 1 января отмечается отсутствие трагических последствий. Это связано с тем, что граждане ответственнее подходят к обеспечению собственной безопасности и своевременно оповещают пожарную охрану, о возникающих пожарах».

Чаще всего пожары возникали из-за нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования и отопительных печей.