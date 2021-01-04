Чита, , 11:58 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 4 января, общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 — уже 28 436 человек, причём 237 из них добавились только за последние сутки.

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Причина смерти от COVID-19 официально подтверждена ещё у пятерых человек. Общее число жертв нового вируса составляет уже 527 человек. Из общего числа пациентов моногоспиталей 95 (-11 за сутки) находятся в тяжелом состоянии, 52(+1 за сутки) подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Вместе с тем 26 080 пациентов (+286 за сутки) вылечены от коронавируса и сняты с меднаблюдения.

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