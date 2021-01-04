Иркутск, , 11:51 — REGNUM В Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 1386 человек, причём 11 из них погибли только за последние сутки.

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Также, судя по данным оперативного штаба на 4 января, общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 составило 41 850 человек (+260 за сутки). Госпитализированы 2738 пациентов (-9 за сутки).

Выздоровели 36 600 пациентов (+124 за сутки). Ещё 190 жителей Приангарья с коронавирусом (+1 за сутки) скончались не от COVID-19.

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