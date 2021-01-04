Барнаул, , 11:45 — REGNUM Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 4 января, общее число жертв SARS-CoV-2 достигло 1590 человек, причём 13 из них добавили в сводку только за последние сутки.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: надежда на вакцинацию – все новости»

Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается существенный рост количества больных внебольничной пневмонией (9596 человек, +56 за последние сутки) и ОРВИ (17 120 человек, +140 за последние сутки).

Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 достигло 33 748 человек (+206 за сутки). Тяжелобольных насчитывается 412 (+11 за последние сутки), к аппаратам ИВЛ подключены 110 пациентов (+7 за сутки).

Растёт число заразившихся коронавирусом детей. С начала учебного года, по официальной статистике, таковых значится 1271 (+15 за сутки). В общей сложности SARS-CoV-2 победили 30 224 человека (+131 за сутки).

Читайте также: Более 30 тысяч жителей Алтайского края победили SARS-CoV-2