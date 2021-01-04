Барнаул, , 11:35 — REGNUM Сильные морозы не спешат покидать Алтайский край. Как сообщает сегодня, 4 января, официальной сайт региона со ссылкой на синоптиков, в ближайшие трое суток холодная погода с минимальными температурами воздуха ниже — 35−40 °C сохранится.

Так, 4, 5 и 6 января в крае без осадков, в утренние часы местами изморозь, туман. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 2−8 метров в секунду. Температура ночью −30… −37 °C, местами до −40… −45°C, днем 4 января −27… −32°C, местами −20…−25 °C. В последующие двое суток дневные температуры составят −21… −28 °C.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее о сильных морозах предупреждали спасатели: с 1 по 6 января 2021 года местами в Алтайском крае ожидается похолодание до — 40 °C, передано штормовое предупреждение.

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