Барнаул, , 11:29 — REGNUM Алтайские спасатели обеспокоены большим количеством смертей на пожарах. Ситуацию усугубляют морозы. Как сообщает сегодня, 4 января, ГУ МЧС по Алтайскому краю, только за четыре дня 2021 года регионе случилось около 80 пожаров, на которых погибли девять человек, двое получили травмы.

В частности, вечером, 1 января, в частном жилом доме по улице Власихинская краевой столицы при тушении пожара был обнаружен погибший мужчина. Вечером 2 января в райцентре Алтайское в частном жилом доме произошел пожар в результате, которого погиб мужчина.

На следующее утро 3 января в села Павловск загорелся частный жилой дом, в одной из комнат обнаружен погибший мужчина. Уже сегодня на пожарах в своих домах погибла женщина в райцентре Михайловское и двое мужчин в селе Харитоново Завьяловского района.

Основными причинами пожаров явились нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей, электрооборудования и неосторожное обращение с огнем.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в одном из частных домов села Верх-Марушка Целинного района Алтайского края в новогоднюю ночь, 1 января 2021 года, произошла трагедия — огонь унёс жизни троих человек. На момент прибытия первого подразделения пожарно-спасательной части одноэтажный, деревянный дом горел открытым огнем.

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