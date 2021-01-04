Ташкент, , 11:40 — REGNUM Более 120 граждан пострадали в предпраздничные и праздничные дни в результате применения контрафактной пиротехнической продукции в Узбекистане, а в шести случаях в домах произошли пожары, сообщает 4 января Подробно. uz со ссылкой на пресс-секретаря Министерства внутренних дел республики Шохруха Гиясова.

В ходе рейдов сотрудники правоохранительных органов изъяли двенадцать миллионов единиц пиротехнических изделий, к административной ответственности привлекли 258 лиц, а к уголовной ответственности — семнадцать, уточнил источник.

«При этом в предпраздничные и праздничные дни свыше 120 граждан пострадали от использования контрафактной пиротехники, в шести случаях в домах возникли пожары», — добавил Гиясов.

Напомним, с конца 2009 года в Узбекистане существует запрет на ввоз, производство, перевозку, хранение, реализацию и использование пиротехнических изделий. За данные правонарушения законодательством республики предусмотрены административная и уголовная ответственность.

Так, в соответствии со статьей 185−1 Кодекса об административной ответственности («Незаконный оборот пиротехнических изделий») за незаконное производство, изготовление, хранение, перевозку, пересылку, использование, ввоз и вывоз пиротехники предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от пяти до двадцати минимальных размеров заработной платы.

Статья 250−1 Уголовного кодекса страны («Незаконный оборот пиротехнических изделий») за те же действия, совершенные после применения административной ответственности, предполагает уголовную ответственность, в соответствии с которой за данное правонарушение предполагаются штраф от пятидесяти до ста базовых расчетных величин, обязательные общественные работы до 360 часов. Также уголовная ответственность предполагает наказание в виде исправительных работ до двух лет, ограничения свободы от одного года до трех лет, а также — лишения свободы на срок до трех лет.