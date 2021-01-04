Алма-Ата, Казахстан, , 11:59 — REGNUM В Алматинской области Казахстана с 10:30 по местному времени было закрыто движение для всех видов автомобильного транспорта на дороге республиканского значения «Ушарал-Достык» (84−184 км, с. Коктума — ст. Достык), сообщает 4 января Zakon. kz со ссылкой на областной Департамент по чрезвычайным ситуациям.

Движение по указанной автодороге запрещено ввиду ухудшения погодных условий — сильного бурана и отсутствия видимости.

В департаменте рекомендовали водителям воздержаться от поездок в данном направлении и не пренебрегать СМС-сообщениями службы 112.

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Напомним, ранее в столице Казахстана Нур-Султане в связи с морозами приостановили движение восьми пригородных маршрутов.