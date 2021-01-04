Улуг-Хемский район, Тува, , 10:27 — REGNUM В Туве возбуждено уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия в Улуг-Хемском районе, в результате которого погибли восемь человек. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД республики, авария произошла на 950 км федеральной трассы Р-257 «Енисей».

Предварительно установлено, что 25-летний водитель «Тойоты Королла» не справился с управлением и выехал на встречную полосу, врезавшись в «Тойоту Королла Филдер» под управлением 40-летнего мужчины. В результате оба водителя, а также пятеро пассажиров в обеих машинах погибли сразу. Ещё один пассажир 16 лет умер чуть позже в больнице.

Всего в автомобилях было 11 человек — 5 человек в седане и 6 в универсале, из которых лишь двое были пристёгнуты ремнями безопасности. Три человека госпитализированы в республиканскую больницу в тяжёлом состоянии. Глава республики Шолбан Кара-оол в связи с трагедией выразил соболезнования.

«Поручил социальному блоку выяснить ситуацию в семьях, куда, к большому несчастью, уже не вернутся погибшие… Остались ли там пожилые или малолетние дети, взять их на контроль», — написал он в соцсети.

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