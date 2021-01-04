Томск, , 10:17 — REGNUM С 31 декабря по 4 января из-за морозов в Томской области пострадали три человека.

Как передаёт канал «Область здоровья», ссылаясь на данные Территориального центра медицины катастроф, один пострадавший госпитализирован. Ещё двое получили медпомощь амбулаторно.

Жителям региона рекомендуют соблюдать меры безопасности в периоды аномально низкой температуры.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Томской области 2021 год начался с аномальных морозов. Столбики термометров опускались до −30… −35 °С и ниже.

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