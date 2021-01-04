Тоджинский район, Тува, , 10:07 — REGNUM В Туве возбуждено уголовное дело по факту трагического пожара, в результате которого погибли три человека, в том числе двое малолетних детей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по республике, сообщение об обнаружении тел в селе Чазылары правоохранителям поступило 1 января.

Предварительно установлено, что в доме проживали супруги с двумя детьми 3 и 4 лет. 31 декабря родители распивали спиртные напитки, после чего мужчина ушёл в сельский дом культуры.

«В доме оставались супруга с детьми. Между 18−19 часами соседи, заметив возгорание, сообщили о пожаре в администрацию района. Однако, находившиеся в доме люди не спаслись», — отметили в управлении.

Для установления причины возгорания, а также смерти матери с детьми назначены экспертизы.