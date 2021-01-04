Красноярск, , 10:02 — REGNUM В Красноярском крае, в городе Минусинске сгорел частный жилой дом, погибли три человека. Об этом сегодня, 4 января, сообщает пресс-служба краевого управления МЧС.

Сообщается, что пожар в частном жилом доме начался около полуночи по местному времени. Огонь распространился на площадь в 54 квадратных метра. На место прибыли пожарные расчеты, которые смогли потушить пламя.

При разборе завалов были обнаружены три трупа. Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнём при курении.