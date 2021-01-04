Стамбул, Турция, , 10:03 — REGNUM Грузовой самолет Boeing 777-F компании Turkısh Cargo, вылетевший из Стамбула в Алма-Ату в воскресенье, 3 января, вскоре после вылета вынужден был совершить экстренную посадку в аэропорту имени Ататюрка по причине столкновения со стаей птиц. Об этом 3 января сообщает информационное агентство IHA.

Из аэропорта имени Ататюрка грузовой авиалайнер вылетел в 08:40 по местному времени. В воздухе самолет столкнулся со стаей птиц в результате чего была повреждена передняя часть самолета, уточняет источник.

Спустя тридцать минут самолет приземлился в аэропорту имени Ататюрка после слива над Мраморным морем топлива до допустимого посадочного веса. После посадки самолет отбуксировали в технический ангар для оценки повреждений и необходимого обслуживания.

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Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2020 года самолет компании «Аэрофлот», следовавший из Екатеринбурга в Москву, столкнулся со стаей птиц на высоте 100 метров. Несмотря на произошедшее, экипаж самолета продолжил полет.