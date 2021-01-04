Ханты-Мансийск, , 09:25 — REGNUM На территории ХМАО-Югры проводится проверка по факту задымления локомотива, которое произошло вечером 3 января, сообщает Уральская транспортная прокуратура.

По данным ведомства, около 17:20 по местному времени (15:20 мск) на 745 километре перегона Ульт-Ягун — Вач-Ягун Свердловской железной дороги произошло задымление второй секции локомотива грузового поезда. Предварительной причиной ЧП названа неисправность турбокомпрессора.

Инцидент не сказался на графике движения пассажирских поездов. В ходе проверки прокуратура оценит исполнение законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, а также о пожарной безопасности.