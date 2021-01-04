Вроцлав, Польша, , 08:06 — REGNUM В польском городе Вроцлав 28-летний гражданин Украины в состоянии алкогольного опьянения ранил своего товарища (также гражданин Украины) ножом и пытался напасть на полицейских, прибывших на место происшествия. Об этом сообщили журналисты издания Wirtualna Polska.

Инцидент произошел в ночь со 2 на 3 января в одном из районов города Вроцлав. На место инцидента были вызваны сотрудники полиции. Прибывшие на место происшествия полицейские пытались успокоить 28-летнего нападавшего, который ранил своего товарища, однако мужчина напал также и на полицейских.

Правоохранители быстро остановили нападавшего. Мужчину задержали, а дело передали в прокуратуру.

Пострадавшего доставили в больницу. Его жизни ничего не угрожает.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Лодзинском воеводстве Польши при задержании полицейскими скончался 43-летний гражданин Украины.