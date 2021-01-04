Минусинск, Красноярский край, , 07:06 — REGNUM Пожар произошел в частном жилом доме в городе Минусинске Красноярского края, сообщает пресс-служба краевого управления МЧС России.

Сообщается, что возгорание в жилом доме произошло в ночь на 4 января. Огнем была охвачена площадь 54 квадратных метра. Пожар был ликвидирован, при осмотре места происшествия были обнаружены тела погибших. По предварительной версии, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем при курении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее управление МЧС РФ по Красноярскому краю сообщила о росте количества пожаров в регионе из-за морозной погоды. В частности, с 1 по 3 января в крае зафиксировали 115 возгораний. При этом за аналогичный период 2020 года пожаров было всего 74.

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