Чебоксары, , 06:46 — REGNUM Распоряжением главы Чувашии Олега Николаева в республике на территории одного из охотничьих угодий со 2 января 2021 года введены ограничительные меры как в эпизоотическом очаге африканской чумы свиней. Также определены две угрожаемые зоны, в которых будут действовать карантинные меры. Государственная ветеринарная служба Чувашии должна будет разработать и утвердить план ликвидации очага, а также меры для недопущения распространения возбудителя по региону, передаёт ИА REGNUM.

Очаг заболевания, по данным из распоряжения, расположен на земельном участке, расположенном в охотничьем угодье «Балхаш» на территории Красночетайского района. Участок был предоставлен ЗАО «Резон». Посещать очаг разрешено только специалистам ветеринарной службы и привлечённому ими персоналу. Здесь запрещены перемещение животных, их убой, въезд и выезд транспорта, который не задействован в ликвидации очага, а также заготовка дикого кабана на мясо, чучела и иные цели. Под запретом и заготовка кормов, подстилочного материала для сельхозживотных.

Первой угрожаемой зоной определена территория в радиусе 5 км от границ очага — в пределах границ села Атнары, деревень Липовка Вторая, Сормово, Березовка, Красный Яр Атнарского сельского поселения и деревни Хорабыр Питеркинского сельского поселения. Во вторую зону попадают деревни Тарабай и Кишля Атнарского сельского поселения.

В угрожаемых зонах запретили вывоз, продажу как живых свиней, так и продукции убоя (кроме промышленного изготовления), проведение ярмарок, выставок, которые связаны со свиньями, а также выгульное содержание свиней, пересылку свиноводческой продукции непромышленного производства. Для второй зоны есть оговорка, что запрещён вывоз живых свиней, свиноводческой продукции и сырья, которые не прошли промышленную теплообработку при определённой температуре для обеззараживания.

Напомним, случай заболевания в конце декабря 2020 года был выявлен также в нацпарке «Нижняя Кама» Елабужского района Татарии. После чего режим ЧС ввели в семи районах Удмуртии, которые находятся в непосредственной близости к этому очагу.