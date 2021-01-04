Елизово, Камчатский край, , 06:39 — REGNUM Пожар произошел в двух банях в Елизовском районе Камчатского края вечером 3 января, сообщает пресс-служба краевого управления МЧС России.

Первый инцидент произошел в садоводческом некоммерческом товариществе «Таежник-2». Общая площадь возгорания оценивалась в восемь квадратных метров. В ликвидации пожара принимали участие девять человек личного состава и две единицы техники. К моменту прибытия пожарных на место происшествия уже все строение было охвачено огнем. Пожар был потушен, пострадавших не было, однако сама баня сгорела целиком.

Вторая баня загорелась в СНТ «Дружба». Общая площадь пожара составляла 36 квадратных метров. Пожар также был ликвидирован, пострадавших не было. Баня и кровля пристройки оказались поврежденными на всей площади. Тем не менее спасателям удалось отстоять от распространения огня саму дачу.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 декабря произошел пожар в бане в СНТ «Авача» в Елизовском районе Камчатки. Пожар был ликвидирован, пострадавших не было.

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