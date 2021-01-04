Красноярск, , 06:28 — REGNUM Морозная погода в Красноярском крае спровоцировала рост числа пожаров. Об этом ИА REGNUM сообщили 4 января в ГУ МЧС России по региону.

С 1 по 3 января 2021 года в крае произошло 115 пожаров. За аналогичный период 2020 года в регионе было зарегистрировано 74 возгорания. Погибли 12 человек (за аналогичный период прошлого года — четыре человека).

Причиной почти всех пожаров с погибшими стало несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.

В регионе проводится профилактическая работа по предупреждению пожаров.

Как сообщало ИА REGNUM, в Томской области за три первых дня 2021 года зарегистрировано 37 пожаров.

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