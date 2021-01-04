Томск, , 05:31 — REGNUM На производствах Чаинского района Томской области пройдут внеплановые проверки. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.

Соответствующее решение приняла районная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности.

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Вопросы организации контроля руководства предприятий за соблюдением мер пожарной безопасности проверят в срок до 10 февраля.

Отдельные сроки (до 15 февраля) установлены для лесозаготовительных и деревообрабатывающих производств.

Главы сельских поселений Чаинского района должны подготовить реестр самовольных построек на участках производственного назначения.

«ЧП в Подгорном — прямой сигнал к действию руководителям на местах и профильным службам на всей территории региона», — отметил начальник департамента защиты населения и территории Томской области Сергей Лукин.

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Как сообщало ИА REGNUM, 2 января в селе Подгорное в Чаинском районе Томской области произошёл пожар на территории пилорамы. При осмотре места происшествия спасатели обнаружили тела четырех погибших мужчин. Возбуждено уголовное дело.