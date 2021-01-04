Нью-Дели, , 05:23 — REGNUM Не менее 25 человек погибли на похоронах в индийском городе Мураднагар из-за обрушения крыши здания, сообщает India Today.

Сообщается, что в городе шли проливные дожди, посетители похоронной церемонии решили спрятаться от дождя под крышей здания. Из-за сильного ливня крыша здания обрушилась, в результате чего под завалами оказались 40 человек. Из них 25 погибли, еще 15 получили различные травмы и были госпитализированы.

К настоящему времени родственники смогли опознать лишь 18 погибших. Премьер-министр Индии Нарендра Моди уже выразил свои соболезнования в связи с произошедшим.