Бейрут, , 04:35 — REGNUM Более 30 человек были задержаны полицией за стрельбу в новогоднюю ночь в Ливане. Об этом 4 января сообщила пресс-служба МВД страны.

В ночь празднования Нового года в Ливане ряд граждан начали беспорядочную стрельбу в воздух, игнорируя закон и предупреждения службы внутренней безопасности. За стрельбу в разных районах Ливана были задержаны 34 человека. Их имена представлены общественности.

Отмечается, что установить личности стрелявших удалось благодаря сообщениям сознательных граждан, имена которых будут сохранены в тайне. В качестве доказательства вины задержанных служба внутренней безопасности готовится предоставить видеозаписи.

Напомним, ряд СМИ Ливана сообщил об одном погибшем и трёх пострадавших, включая ребёнка, от шальной пули при стрельбе в новогоднюю ночь, которую вели неустановленные злоумышленники. Кроме того, согласно информации, полученной от ливанской авиакомпании, в результате стрельбы были повреждены три самолёта.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Ливане сотрудники спецслужбы задержали 20-летнего сирийца, который подозревается в подготовке нападения на кафе и ночные бары в Бейруте.

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