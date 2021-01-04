Дамаск, , 01:43 — REGNUM Как минимум девять человек погибли, четверо пострадали в результате нападения террористов на колонну из бензовозов и трёх рейсовых автобусов в сирийской провинции Хама. Об этом 4 января сообщил губернатор Хамы Мохаммад Криштати в эфире сирийского гостелевидения.

Нападение на колонну бензовозов и автобусы с мирными жителями произошло 3 января в 21:30 по местному времени на автотрассе «Саламия — Ракка». Террористы при атаке использовали стрелковое оружие. В террористами вступили в бой сирийские военные, отрезок трассы был временно заблокирован.

Раненые были оперативно доставлены в госпиталь города Саламия. Предполагается, что организаторами теракта могут быть боевики из экстремистской группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Ранее ИА REGNUM сообщало, что при нападении террористов на автобус с мирными гражданами погибло шесть человек.

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