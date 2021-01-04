Дамаск, , 01:10 — REGNUM Как минимум шесть человек погибли в результате нападения террористов на автобус в сирийской провинции Хама. Об этом 3 января сообщает издание Al-Watan.

Террористы атаковали автобус на автотрассе «Саламия — Ракка», неподалёку от поселения Вади Узейб. Сирийские военные, находившиеся поблизости от места нападения, начали бой с террористами и блокировали трассу.

По данным радиостанции «Шам-ФМ» в совершении теракта подозреваются члены экстремистской группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Ранее ИА REGNUM сообщало о мощном взрыве на рынке в сирийском городе Рас-эль-Айн.

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