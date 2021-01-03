Сана, , 22:53 — REGNUM На юге Йемена сработало взрывное устройство недалеко от военной базы, которая используется военными Саудовской Аравии. Об этом сообщило агентство «Синьхуа» со ссылкой на свои источники.

По их данным, инцидент произошел 3 января в городе Шукра в провинции Абьян. По последним данным, в результате инцидент никто не пострадал.

В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.

Напомним, 1 января телеканал Sky News Arabiya сообщил, что в результате нападения мятежников-хуситов в пригороде Ходейды погибли пять человек, ещё семеро пострадали.

Читайте также: При атаке мятежников-хуситов в Йемене погибли пять человек