Осло, , 22:55 — REGNUM 3 января король Норвегии Харальд V и королева Соня прибыли в муниципалитет Еррум, чтобы посетить место схода крупного оползня в населенном пункте Аск. Как отмечают журналисты шведской новостной службы, во время общения с прессой королевская чета была «заметно тронута» произошедшим.

В поездке монарха и его супругу сопровождал их сын наследный принц Хокон. Вскоре после 14:30 (16:30 мск) члены королевской семьи встретились с полицейскими, спасателями и волонтерами, оказывающими помощь после трагедии, унесшей жизни, по крайней мере, семи человек.

«Мы пережили тревожный день. Трудно описать это словами, это просто ужасно», — поделился король Харальд V.

Читайте ранее в этом сюжете: Число жертв крупного оползня в Норвегии выросло до семи человек