Осло, , 22:40 — REGNUM Согласно последним данным норвежской газеты NRK, по состоянию на вечер 3 января в результате проведения поисковых работ на месте схода оползня в муниципалитете Еррум спасатели обнаружили тело еще одного погибшего.

Таким образом, число жертв оползня в населенном пункте Аск выросло до семи человек; три человека по-прежнему числятся пропавшими без вести.

3 января в 14.30 (16:30 по Москве) полицейские, работающие на месте трагедии, сообщили, что ими было обнаружено тело мертвого человека. Спустя несколько часов, примерно в 19:00 (21:00 по Москве), полиция заявила еще об одном умершем.

Несмотря на то, что сход оползня в Аске произошел 30 декабря, правоохранители и спасатели не исключают того, что под завалами остаются выжившие. В настоящее время поисково-спасательные работы продолжаются.