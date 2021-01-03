Сургут, Югра, , 21:41 — REGNUM В Сургуте (ХМАО) жители дома дома 3/1 по улице Бажова вышли на согласованный массовый пикет в 38-градусный мороз. Они мёрзнут в своих квартирах, так как в их доме с ноября ведётся ремонт кровли. Об этом сообщает «СургутИнформ — ТВ».

В злополучной многоэтажке есть отопление, но оно бесполезно.

«Мы с ужасом ждем счета за отопление и электричество. Кровли-то все равно нет, дом остыл, и батареи жарят на полную. К тому же, мы все грелись как могли — тёплый пол, обогреватели, тепловые пушки. Вы представляете, сколько мы за это заплатим? Кто-то нам эти затраты возместит?», — сообщает одна из участниц пикета.

Сургутяне обратились с жалобами на подрядчика, осуществляющего ремонт крыши, в прокуратуру Югры и главе региона Наталье Комаровой.