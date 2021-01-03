Санкт-Петербург, , 20:57 — REGNUM Сотрудники МЧС выехали на сообщение о взрыве в центре Петербурга. Об этом ИА REGNUM сообщили вечером 3 января в ведомстве.

Прибыв к дому №17 по Садовой улице, спасатели обнаружили, что, предположительно, там произошло короткое замыкание в подземном силовом кабеле.

Из-за этого произошел выброс пламени и разрушился тротуар на площади 2 кв. м.

«Пострадавших нет. На месте работала бригада «Петербургаз», утечки газа не обнаружено», — заявили в ГУ МЧС.

На месте ЧП ожидают прибытия специалистов «Ленэнерго».