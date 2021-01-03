Сургут, Югра, , 20:00 — REGNUM В Сургуте (ХМАО) 3 января на улице Рационализаторов погиб мужчина при попытке нагреть отопительный котёл. Об этом сообщает «СИА-Пресс» со ссылкой на государственного инспектора по пожарному надзору по Сургуту Александра Пухальского.

Личность погибшего пока не установлена. Известно лишь, что разрыв ёмкости произошёл из-за промерзания системы отопления в месте расширительного бака.

«Жидкость при нагревании расширяется. Ей расширяться было уже некуда, из-за чего произошла разгерметизация котла», — пояснил изданию Александр Пухальский.