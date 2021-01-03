Тюмень, , 18:06 — REGNUM Под Тюменью рано утром 3 января сгорел дом в садовом товариществе «Тополя-1». При пожаре погиб мужчина, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области.

Огнём уничтожено 118 квадратных метров. К ликвидации пожара привлекались семь единиц техники и 24 спасателя. Причиной возгорания предварительно называется нарушение правил устройства и эксплуатации печи.

Личность погибшего пока не установлена. Отмечается, что также сгорел автомобиль «Газель», припаркованный рядом с домом.