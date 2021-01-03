Санкт-Петербург, , 17:55 — REGNUM В Петербурге за первые два дня 2021 года произошел 71 пожар. В пожарах погибли три человека, еще трое пострадали. Об этом ИА REGNUM сообщили 3 января в региональном управлении МЧС.

Машина пожарной службы Дарья Драй © ИА REGNUM

Так, предположительно двое бездомных погибли при пожаре на Воронежской улице, 1, около 06:00 1 января. Внутри горел мусор и обстановка на площади 10 кв. метров. Здание находилось на капремонте.

В ночь на 2 января в доме № 7 по Гончарной улице в пятикомнатной коммунальной квартире выгорела обстановка на площади 20 кв. метров. Кроме того, между комнатой и коридором обгорели перекрытия между 2 и 3 этажами на площади 5 кв. метров. Из здания эвакуировали 50 человек по маршевой лестнице, но один мужчина погиб.

«Впереди нас всех ждут еще много праздничных дней. А потому, спасатели призывают не забывать о соблюдении элементарных правил пожарной безопасности в быту! Помните: пожар легче предупредить, чем потушить! Основные причины пожаров в быту — это прежде всего неосторожное обращение с огнем (в том числе при курении), неисправность электрооборудования, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей и бытовых электронагревательных приборов», — напомнили в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

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