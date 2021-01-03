Томск, , 17:04 — REGNUM В Томской области за три первых дня 2021 года зарегистрировано 37 пожаров (24 — за аналогичный период 2020 года). Об этом ИА REGNUM сообщили в областной администрации.

Пожар Иван Шилов © ИА REGNUM

Со 2 по 3 января в регионе при пожарах погибли шесть человек.

Специалисты госпожнадзора связывают увеличение числа возгораний в регионе с морозной погодой. Так, по данным областного главка МЧС, 16 пожаров произошло из-за неосторожного обращения с огнём, десять — из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печей, девять — по электротехническим причинам.

Жителей Томской области просят соблюдать меры пожарной безопасности. В муниципалитетах усилили межведомственные профилактические рейды. В городе Стрежевом и Парабельском районе действует особый противопожарный режим.

Как сообщало ИА REGNUM, при пожаре на территории пилорамы в селе Подгорное Чаинского района Томской области погибли четыре человека. Возбуждено уголовное дело.

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