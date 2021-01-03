Аляска, США, , 16:56 — REGNUM На Аляске сегодня, 3 января, произошло землетрясение магнитудой 6,1, сообщает Геологическая служба США.

Отмечается, что эпицентр располагался в 234 км к юго-западу от города Адак. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 17,1 км. Сообщения о пострадавших не поступали.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,3 в акватории Тихого океана у берегов островного государства Палау.

Читайте также: В Дагестане зафиксировано землетрясение